Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camilerimiz ve mescidlerimiz buralarda okunan ezanlar, namazlar, irad edilen vaazlar, hıfz edilen Kuran-ı Kerim'ler sebebiyle İslam'ın alameti farikasıdır. Bu cami İstanbul için müstesna bir eserdir" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT EDİN MABEDLERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin ibadete açılışının ardından cemaate yaptığı konuşmada "Ecdadımız, Haçlı Seferleri'nden beri devam eden mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar." dedi.

"ÇAMLICA CAMİSİ, 1-5 YILINDA İÇİNDE BİTİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de müezzinimiz tartaklandı. Ezanları susturmadan ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler özellikle bu mekanları hedef alıyorlar. Kimsenin gücü yetmeyecek.İslam'ın eserleri hoyratça alçakça kasıtlı olarak yok ediliyor. Suriye'de de Irak'ta da bu böyle. Biz böyle bir felaketi yaşamayacağız.İnşallah Yıldız Sarayı'mızı yeniden inşaa ediyoruz. Çamlıca sırtlarındaki camimiz gibi yeni abide eserler de inşaa ediyoruz. O camimiz Cumhuriyet tarihinin bir numarası olacak. 1, 1-5 yıl içinde tamamlayacağız.Bizim milletimizin mayası sağlamdır, özür sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız.Açılışını yaptığımız Yıldız Hamidiye Camii restorasyonunu hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbimden camimizde kılınacak namazları, okunacak Kuran-ı Kerim'leri katında makbul kılmasını niyaz ediyorum.