Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasının ardından boşalan Jandarma Genel Komutanlığı için kulislerde en güçlü aday olarak Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan’ın ismi konuşuluyor. Kalkan’ın ataması gerçekleşirse, İçişleri Bakanlığına bağlandıktan sonra ilk ataması yapılacak olan Jandarma Genel Komutanlığının rütbesi de korgeneralliğe düşürülmüş olacak. Hain darbe girişiminin ardından yapılan Yüksek Askerî Şûra’da Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanan Kalkan, 2015 yılında Korgeneral olmuştu. Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığında atama bekleyen tümgeneral, tuğgeneral ve albayların atamasının da önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Korgeneral Ata Kalkan kimdir?

1959 yılında Ankara’nın Kalecik’te doğan Korgeneral Ata Kalkan, 1980 yılında Kara Harp Okulundan, 1981 yılında Tuzla Piyade Okulundan, 1982 yılında Jandarma Subay Okulundan mezun oldu. 1992’de Kara Harp Akademisini bitirdi. 2005’te Tuğgeneral rütbesine terfi eden Kalkan sırasıyla; Konya, Diyarbakır ve Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2010 yılı YAŞ kararlarıyla Tümgeneral rütbesine terfi ederek Foça Jandarma Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığına, 2012’de Jandarma Lojistik Komutanlığı görevine atandı. 2015 yılında Korgeneral rütbesine yükseltilirken, 2016’da Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Kalkan, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibi.