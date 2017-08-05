Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da umut dağıttı.

Ülkede yayın yapan Focus dergisine konuşan CHP Lİderi, Almanların duymak istediği sözleri tek tek söyledi.

AVRUPA BUNDAN EMİN OLSUN

2019 yılında Erdoğan'ı devirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden CHP Lideri, Avrupa'nın bundan emin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"2019'DA ERDOĞAN'DAN NİHAİ OLARAK KURTULACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

2019’da Erdoğan’dan nihai olarak kurtulacağız. Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan’ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz!

KILIÇDAROĞLU, AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

AB’nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir. Neticede Türkiye belli yükümlülükler üstlendi, bunları şimdi yerine getirmesi gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU TOPLAMDA 8. SEÇİM KAYBETTİ

16 Nisan halk oylaması, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplamda kaybettiği 8. seçim olmuştu.

"NİYE İSTİFA EDEYİM Kİ" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, halk oylamasının ardından katıldığı canlı yayın programında, "Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz." demişti.