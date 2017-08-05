Başkent’te bir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verme bahanesiyle Yüksel Caddesi’nde toplandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, grubun dağılmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan grup, sloganlar atmaya başladı. Kanunsuz eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gülmen ve Özakça eyleminde 3 gözaltı
05.08.2017 - 19:39 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da tutuklu bulundukları cezaevinde açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verme bahanesiyle eylem yapan gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : Gülmen ve Özakça eylemi,ankara,gözaltı,
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