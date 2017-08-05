Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te bir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verme bahanesiyle Yüksel Caddesi’nde toplandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, grubun dağılmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan grup, sloganlar atmaya başladı. Kanunsuz eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.