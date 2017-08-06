Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Adaklı ilçemizde güvenlik güçlerince yapılan takibat neticesinde bir 1 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas yaşanmıştır. Çatışma neticesinde terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiştir” denildi.Açıklamanın devamında güvenlik güçlerinin, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.
Bingöl’de çatışma çıktı: 1 terörist öldürüldü
06.08.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.
Etiketler : bingöl,PKK,TERÖR,
494294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494294.aspx
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