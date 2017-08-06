Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Adaklı ilçemizde güvenlik güçlerince yapılan takibat neticesinde bir 1 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas yaşanmıştır. Çatışma neticesinde terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiştir” denildi.Açıklamanın devamında güvenlik güçlerinin, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.