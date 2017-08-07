Memleketi Rize'de tatil için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, golf arabası kullandı. O anlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafçısının Instagram hesabından paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, tatil için memleketi Rize'ye gitmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan golf arabası sürdü
07.08.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, golf arabası kullanırken çekilen görüntüleri paylaşıldı
Etiketler : rize,Cumhurbaşkanı Erdoğan,golf arabası,
494510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494510.aspx
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