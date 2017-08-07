Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketi Rize'de tatil için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, golf arabası kullandı. O anlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafçısının Instagram hesabından paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, tatil için memleketi Rize'ye gitmişti.