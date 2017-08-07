Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve terör olayları nedeniyle Türk vatandaşlarının bu bölgelere gitmemesini, oralarda halihazırda bulunanların da sokağa çıkma yasağına uymasını istedi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Lamu, Garissa ve Tana River vilayetlerinin belirli bölgelerinin Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından tehlikeli bölge ilan edildiği hatırlatıldı.Bu bölgelerde 9 Ekim'e kadar 18.30-06.30 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilen açıklamada, uygulamanın vilayetlerin tamamı değil belirli bölgeleri için geçerli olduğu, bölgelerin listesinin Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği internet sayfasındaki duyurularda yer aldığı bildirildi.

Kenya'nın Mandera vilayetinde de sokağa çıkma yasağının halen 19.00-05.00 saatlerinde devam ettiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmeler ışığında vatandaşlarımızın bu aşamada zorunlu kalmadıkça Kenya'nın Mandera, Lamu, Garissa ve Tana River vilayetlerine seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan veya bu bölgelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın ise sokağa çıkma yasağına uymaları, şahsi güvenlikleri açısından her türlü önlemi almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları ve her koşulda müteyakkız olmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza bu çerçevede bakanlığımız ve Nairobi Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri tavsiye edilmektedir."Açıklamada, Kenya'da bulunan Türk vatandaşlarının gerekli durumlarda Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği ya da Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçebileceği anımsatıldı.