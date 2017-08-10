Kaza, Nusaybin ilçesi Çadırkent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan polis zırhlı aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yaralanan olmadı.
Nusaybin'de zırhlı araç devrildi
10.08.2017 - 14:32 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis zırhlı aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yaralanan olmadı.
Etiketler : Nusaybin,
495254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495254.aspx
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