Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de Jandarma Özel Harekât timlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 20 gün önce öldürülen sözde Malazgirt sorumlusu İranlı ’Ağır’ kod adlı teröristin yerine geçen ’Renas Iğdır’ kod adlı terörist öldürüldü.

20 TEMMUZ’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Tunceli’de, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekât timleri, Mazgirt-Dallıbel köyü kırsalında düzenlediği operasyonda, bir terörist ile sıcak temas sağladı. Sağlanan sıcak temasta çıkan çatışmada, terörist ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik güçleri, öldürülen teröristin, 20 Temmuz’da ölü olarak ele geçirilen 5 yıldır Tunceli bölgesinde faaliyet yürüten ve örgütün sözde Mazgirt sorumlusu olan ’Ağır’ kod adlı İran uyruklu Davut isimli teröristin yerine geçtiğini tespit etti.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinden 1 adet kalaşnikof, el ve masa telsizi, çok sayıda pil ile dürbün ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Mazgirt-Dallıbel köyü kırsalında sabaha kadar yapılan operasyonda, çıkan çatışmada 1 teröristin kalaşnikof piyade tüfeği ve malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.