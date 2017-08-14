AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı saat 14.12’de başladı.
AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı
14.08.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Etiketler : ak parti,myk,
496127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496127.aspx
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