AK Parti, kuruluşunun 16'ncı yıl dönümünü bugün Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, kıymetli misafiler sizleri hasretle kucaklıyorum. 14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız yolda bugün 16. yılımızı geride bıraktık. AK Parti teşkilatlarında yer almış kurucularımıza, bakanlarımıza milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ile genel meclis üyelerimize mahalle ve köy temsilcilerimize tek tek ifade edemediğim dava kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

"AK PARTİ DAVASI BİNLERCE YILLIK DAVAYA DAYANIYOR"

AK Parti davası Türkiye'nin davasıdır. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbime bana böyle dava arkadaşları nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır. AK Parti davası binlerce yıllık davaya dayanıyor. AK Parti gece gündüz çalışan bir partidir.

"KÜRESEL REKABETTE İDDİALI BİR HALE GELİYORUZ"

Dava sahibi herkes gibi çalıştık çalılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan Cumhuriyet döneminin iddiasını taşıyan bir partiyiz. Eğitimde sağlıkta adalette emniyette enerjide toplu konutta hayata geçirdiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazandık. Küresel rekabette iddialı bir hale geliyoruz.

"2071'İN TOHUMLARINI ATACAĞIZ"

26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl her yıl 18 Mart Çanakkale diyorsak, bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olmak suretiyle 2071’in tohumlarını atacağız. AK Parti mazi ile ati arasında kurduğu güçlü köprü ile tüm bunların mimarı olan partidir. Sorumluluğumuz büyüktür. Milletimizden aldığımız destekle, hepsinden önemlisi Rabbimizin yardımı ile bu yükün altından kalkacak güce, imkana, kararlılığa, iradeye sahibiz. Yeter ki nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi unutmayalım. Biz istikametimizi şaşırmadıktan sonra önümüze çıkartılan engellerin yol açtığı sarsıntıların üstesinden gelmemiz kolay olur. O gurur, kibir var ya, bunları biz ayaklar altına alabiliyorsak, tevazuda toprak gibi olabiliyorsak, Allah’ın izni ile yol açıktır. Rabbim şahsım başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımı sıratı müstakim üzere kılsın. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik, tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik” şeklinde konuştu.



"DEVRAN FARKLI DÖNECEK"

Tüm saldırıları milletimizle göğüsledik. AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan bir partidir. Az önce sayın Başbakan söyledi; 11 milyon üyemiz var. Şimdi 11 milyon üyemize sesleniyorum. 2019'un Martında, 2019'u Kasım'ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu çarpınca bilesiniz ki devran farklı dönecek.

Mart 2019'da farklı gelişecektir. Eğitimde neler yaptık; 2 bin 70 derslik yaptık. 561 bin öğretmen atadık. 108 yeni üniversite açtık. Biz geldiğimizde gençler 45 liracık alıyordu şimdi 425 lira. Herhalde sayın Başbakanımız artıracaktır. 1870 yeni spor tesisi açıldı. 27 şehrimize 30 büyük stadyum yapıyoruz.

"NE KADAR SORUN VARSA ÇÖZDÜK"

3480 yeni hastane inşaa ettik, 500 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ettik. Yeter mi yetmez! Yeni tıp fakülteleri kurararak doktorlarımızı artıralım. Hastanelerimizi modern cihazlarla destekledik. Isparta'da şehir hastanedi kurduk. Oradaki hastalarımızın duaları bize yetecek. Yozgat aynı şekilde bitti. 4 tane şehir hastanesi yapıldı. Şehir hastaneleri 30'u bulacak. 19 bin 100 km bölünmüş yol yaptık. Yahu patika yollardan gidiyorduk. Otoyollara geçtik bunlar durup dururken olmadı. 29 yeni havalimanı inşaa ettik. Artık illa otobüsle gitmeye gerek yok. Değerli kardeşlerim bütün bunları niye yapıyoruz? Çünkü biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Tarımda hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz destek 100 milyar lirayı geçti. Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da bir numarayız, bir numara. Daha iyi olacağız. Bakın çok enteresandır; garip gureba ülkelere yardımda Amerika bir numara, biz iki numarayız! Veren el alan elden hayırlıdır. Şu an 720 bin engelli kardeşimize destek veriyoruz. Devletin el uzatmadığı kimsenin kalmamasını hedeliyoruz. Geçmiş dönemlerde ihmal edilimiş ne kadar sorun varsa çözdük, çözmeye devam edeceğiz.



"CHP GENEL BAŞKANI BİR KUMPASLA DEĞİŞTİ"

Bu 16 yıl hiç kolay geçmedi. 2002 yılında seçimlere girdik ama şahsım Meclis'e giremedi siyasi yasağım vardı. 'Muhtar bile olamaz' dediler. 9 Mart 2003 tarihinde bu yanlış düzeltildi. 2004 yılında ilk mahalli idareler seçimlerinde büyük başarı elde ettik. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması söz konusu idi ve biz bunu da başardık. 2005 yılı 6 sıfır attık paramızdan. Paramıza itibar kazandırdık. 2006 yılında meşhur Danıştay saldırısı ile ve terör olayları...

2007 yılında 21 Nisan E-muhtırası... Yapılan mitingler karşısında sığındığımız liman milletimiz oldu. Bu arada cumhurbaşkanının halkın seçmesini sağlayan anayasa değişikliği ile önümüze çıkan engelleri aştık. Hrant Dink cinayeti başta olmak üzere cinayetler bu döneme damga vurdu. 2008 yılında partimize kapatma davası açıldı.

Ülkemizde pek çok provokasyon yapıldı. 2009 yılı mahalli idareler seçimlerinde ülkemizdeki tüm kesimlerin sorunlarına çareler aradık. 2010 yılı... Burası çok önemli; CHP'nin Genel Başkanı bir kumpasla değişti.

Ayrıntılar geliyor...