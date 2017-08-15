Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, 14 Ağustos tarihinde yapılan operasyonlarda; Hakkari Yüksekova’da 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ele geçirilirken, 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Ayrıca yine Hakkari Yüksekova’da tespit edilen 2 mağara içerisinde bulunan 1 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 134 adet muhtelif fişek ve 4 adet el bombası ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.