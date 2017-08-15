TSK’dan yapılan açıklamada, 14 Ağustos tarihinde yapılan operasyonlarda; Hakkari Yüksekova’da 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ele geçirilirken, 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Ayrıca yine Hakkari Yüksekova’da tespit edilen 2 mağara içerisinde bulunan 1 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 134 adet muhtelif fişek ve 4 adet el bombası ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
TSK teröristlere göz açtırmıyor
15.08.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari Yüksekova’da sürdürülen operasyonlar kapsamında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : TSK,teröristler,
496324 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496324.aspx
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