Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban bayramına az bir zaman kala tatilin kaç gün olacağı sorusu bugün cevap bulacak. Turizmciler 6 günlük bayram tatilinin 28-29 Ağustos’un da dahil edilerek 10 güne uzatılmasını, böylece turizmde gelirlerin artmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklama "10 günlük tatile yeşil ışık" olarak yorumlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ BAKAN OLUMLU SİNYAL VERMİŞTİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıkladı. Salı günü Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu’nda karar verilecek. Benim düşüncemi soruyorsanız teklif gelirse müspet oy kullanacağım" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da turizmcilerin, Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesi beklentisine ilişkin, "Antalya milletvekili olarak tercihimizi tabi ki turizmden yana kullanacağız. Ancak salı günü Bakanlar Kurulu’nda karara bağlayacağız" diye konuşmuştu.

EKONOMİ BAKANI NE DEMİŞTİ?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise ilk açıklamasında "Bu üretimi düşürür, turizmi destekler mi destekler. Onun için buradaki bölümde susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyoruz" diye konuşmuştu.

2017 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

31 Ağustos 2017 - Arefe Günü (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)