Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya’da 3 Ağustos’ta gazetecilere yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzalı açıklamada, Akaydın hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 2017/56584 numara ile resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 Nolu Genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemleri yürütülmekte olup, safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.