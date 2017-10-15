Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te okul çıkışında Mustafa Yetgin (21) tarafından öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken (17), son yolculuğuna uğurlandı. Helin’in üzerinde duvak bulunan tabutuna yakınları ve arkadaşları sarılarak gözyaşı döktü. Genç kız, 5 yıl önce trafik kazasında can veren annesi Saadet Palandöken’in yanına defnedildi. Öte yandan cenazenin cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Bu sırada bir kişi havaya ateş etti. Helin’in bir arkadaşı “Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş” diye konuştu.



21’LİK KATİL: Av tüfeğini internetten aldım

Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Tutuklanan Yetgin, mahkemede “Olayın hâlâ şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım” şeklinde ifade verdi.