Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik yapmamak için çürük raporu aldığı iddia edilen Sedat Peker, bedelli askerlik yaptığına dair belgeyi paylaştı.

İnternet sitesinden açıklama yapan Sedat Peker, askerlik görevini yapmasını mevzuatın engel olduğunu bu nedenle de tutuklu olduğu dönemde 'bedelli askerlik' yaptığını savundu. Askerlik görevini bedelli olarak yaptığına dair belgeyi de paylaşan Peker'in konuya dair yaptığı açıklama şöyle:

"Kıymetli Dostlarım,

Son günlerde kamuoyunda askerlik durumumla ilgili birçok yayınlar yapıldı. Sizin de dikkatinizi mutlaka çektiği üzere bu yayınların tamamı birkaç merkezden yönetilen sistemli bir çalışmanın ürünüydü.

Bu konu ile ilgili daha önce yapmış olduğum birkaç açıklamam var. Ancak bir kez daha bu konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmamın gerekli olduğunu hissettim. (Yasal belge için de avukatlarım müracaat edip resmi belgeyi de aldılar.) Bu belgeyi de paylaşımımın hemen altında yayınlayacağım.

90’lı yılların başında gençlik olaylarından dolayı yatmış olduğum cezaevinden çıkıp askerlik şubesine gittim. Prosedür gereği herkesi olduğu gibi şahsımı da askeri hastaneye sevk ettiler.

Orada bulunan yetkililer cezaevinden yeni çıktığım için bir senelik tecil kararı uygulamaları gerektiğini söyleyip beni yolcu ettiler. Bir sene sonra vakti geldiğinde askere gitmek için tekrar hastaneye gittim.

O günki askerlik mevzuatına göre askere gitmeden önce 3 kez cezaevinde yatanların askere alınmalarının mümkün olmadığını söyleyip bana rapor verdiler.

2012 senesinde Ergenekon soruşturmasından cezaevinde yatarken askerî mevzuattaki değişiklikten dolayı 3 kereden daha çok cezaevinde yatanların askerlik yapabileceklerini öğrendikten sonra cezaevinden müracaatta bulundum.

O an cezaevinde bulunmam ve 40 yaşını geçmiş olmamdan dolayı askerliğimi bedelli olarak yaptım. Askerliğimi bedelli olarak yaptığımı kanıtlayan resmî belge de paylaşımımın hemen ekinde yer almaktadır.

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER