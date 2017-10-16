Balıkesir merkezli düzenlenen operasyon ile FETÖ/PDY terör örgütü ile bağı olduğu iddiası ile 20 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Balıkesir Valiliği'nin sitesinden yapılan açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde görevli 12, diğer hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 olmak üzere 20 astsubaya yönelik İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş, Batman illerinde operasyon düzenlendi. 10 ilde gerçekleşen operasyonlar neticesinde ilk etapta 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışı görevinde olduğu bildirildi. Şüphelilerin soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar üzerinden örgütün mahrem imamları ile bağlantı kurdukları iddia edildi.
Hava üslerinde FETÖ operasyonu
16.10.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiası ile 20 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : FETÖ,hava üsleri,balıkesir,
511621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511621.aspx
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