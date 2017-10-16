Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir merkezli düzenlenen operasyon ile FETÖ/PDY terör örgütü ile bağı olduğu iddiası ile 20 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Balıkesir Valiliği'nin sitesinden yapılan açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde görevli 12, diğer hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 olmak üzere 20 astsubaya yönelik İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş, Batman illerinde operasyon düzenlendi. 10 ilde gerçekleşen operasyonlar neticesinde ilk etapta 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışı görevinde olduğu bildirildi. Şüphelilerin soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar üzerinden örgütün mahrem imamları ile bağlantı kurdukları iddia edildi.