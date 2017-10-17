Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısında OHAL’in devam etmesi ve Türk hava sahasının IKBY’ne kapatılması konusunda tavsiye kararı aldı. Alınan bir diğer karar ise İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın merkezi Irak yönetimince devralınması sürecinin başlatılması...

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL’in üç ay daha uzatılmasını karara bağlandığını açıkladı.

Bozdağ, ayrıca Türk hava sahasının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine kapatıldığını belirterek “Bundan sonra Türk hava sahasını Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin bulunduğu alanlara uçamayacak. Ve oradan kalkan uçaklar da Türk hava sahasını kullanamayacaktır. İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Irak hükûmetine devri konusunda çalışmaların başlatılması hususunda da MGK tavsiye kararı aldı. Bakanlar Kurulu’nda da sınır kapısının Irak Hükûmetine devri çalışmalarının başlatılması kararı verildi” dedi.

OHAL kararına da değinen Bozdağ, “FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ ve terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek maksadıyla, hızlı karar almak, alınan kararları hızlı uygulamak, OHAL’i gerekli kılan şartların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla alınan tedbirlerin devamlılığını temin etmek maksadıyla, OHAL’in üç ay uzatılmasını karara bağlamıştır. Ve TBMM Başkanlığına gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım’ın Irak ziyaretinin ertelendiğini hatırlatan Bozdağ, “Önümüzdeki günlerde bu ziyaretin gerçekleşme ihtimali var. Her türlü görüşmeler devam ediyor. Bundan sonra da zaman zaman buradan oraya gitme, oradan buraya gelmeler elbet olacaktır” diye konuştu.