Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün sabah saatlerinde Dikili önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu bota operasyon düzenleyen ekipler, lastik bot içerisindeki 24 Afganistan, 20 Suriye, 7 Gana, 2 Angola uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmeni yakaladı. 17’si çocuk olan 53 göçmen işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.