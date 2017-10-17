Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Varşova’da Parlamento binasında Polonya Parlamentosu Üst Kanadı Senato Başkanı Stanislaw Karczewski ile görüşmesinin ardından Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret ederek, anıta çelenk bıraktı. Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli eşlik etti.