Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığına geldi. ABD Heyeti ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında başta vize konusu olmak üzere gündemdeki konular görüşülmesi bekleniyor.

ABD'li heyetin verdiği bilgilere göre vize krizinin bitmesi için ABD'nin 4 şartı olduğu bildirildi. Habertürk'ün aktardığı habere göre o 4 şart şöyle;

-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli

-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı.

-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın

-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli

TÜRKİYE'DEN JET CEVAP



Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz" dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız başladı.

TEMASLAR BUGÜN BAŞLAMIŞTI



ABD ile yaşanan vize krizi sonrasında Pazartesi günü Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığı’ndaki temaslarına dün başlamıştı. Türk tarafından görüşmelere Müsteşar Yardımcısı Muhtar Gün başkanlık ediyor. Heyetin bugün CHP ile de bir görüşme yapması bekleniyor. ABD heyeti ile Salı günü de Genelkurmay Başkanlığı’nda Ortadoğu konusunda Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileriyle görüşmüştü.



NE OLMUŞTU?



ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir" açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu.