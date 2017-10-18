Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
18.10.2017 - 17:35 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Etiketler : şırnak,silopi,terörist,teslim oldu,
512335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512335.aspx
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