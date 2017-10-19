İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Kazım Karabekir Mahallesi 863. sokakta da bir eve operasyon düzenlendi. Adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda alınan önlemler de dikkat çekti.
Gaziosmanpaşa’da narkotik operasyonu
19.10.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa’da şafak vakti narkotik operasyonu düzenlendi. Birçok adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Gaziosmanpaşa,
512451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512451.aspx
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