Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Kazım Karabekir Mahallesi 863. sokakta da bir eve operasyon düzenlendi. Adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda alınan önlemler de dikkat çekti.