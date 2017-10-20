Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı spekülatör George Soros’a yakınlığıyla bilinen ünlü iş adamı Osman Kavala önceki gece Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gaziantep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada Kavala’ya gözaltı işlemi uygulandı. Avukatı Ferat Çağıl, dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle Kavala’ya yöneltilen suçlamaları öğrenemediklerini söyledi.

İLK TEPKİ ‘PİRİ’NDEN

Gözaltına ilk tepki, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’den geldi. PKK ve HDP’ye yakınlığıyla bilinen Piri “Osman Kavala’nın İstanbul’da gözaltına alındığı haberleri çok rahatsız edici. Serbest bırakılması için AP’ye acil bir çağrıda bulunmasını önereceğim” diye tweet attı. Söz konusu iş adamının gözaltına alınması kimseyi şaşırtmadı. Çünkü Türkiye’deki küresel kültürel dönüşüm projelerinin hemen hepsinin altında Kavala’nın imzası bulunuyor. Hatta, Kavala’nın Türkiye aleyhine çalışan bazı sivil toplum kuruluşlarını finanse ettiği öne sürülüyor.

1957 Paris doğumlu olan Osman Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdi. Adını 1990’lı yılların başında duyurdu. Kurucusu olduğu MİKES (Mikrodalga Elektronik Sistemler San. Ve Tic. AŞ) aracılığıyla TSK’dan F-16’ların modernizasyonu ihalesini aldı. Bu, büyümesini sağladı. Daha sonra Mehmet Emin Karamehmet ve Murat Vargı ile birlikte kurduğu KVK şirketiyle, Ericsson’un telefonlarını ithal etti. Buradan da büyük paralar kazandı.

SOROS’UN ADAMI

2000’li yıllarda George Soros’un fonladığı, Türkiye’yi dönüştürmeye yönelik projeler yapan vakıf ve derneklerde boy göstermeye başladı. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in yönetiminde yer aldı. HDP ve PKK'ya yakınlığıyla tanınan Can Paker’in “AK Parti’ye yakın durduğu” gerekçesiyle Açık Toplum Vakfı Türkiye başkanlığından uzaklaştırılmasını sağladı. Hâlen bu vakfın yönetiminde. Ve Soros, son iki sene içinde Açık Toplum Vakfı’na 18 milyar dolar bağışladı.

Kavala, Tarih Vakfının sponsorluğunu yaptı. İletişim Yayınları’nı ve ‘Anadolu Kültür’ü kurdu. Tophane’deki Tütün Deposu’nu satın alarak Anadolu Kültür’ün çatısı altında kültür sanat merkezi oluşturdu. Güney Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri üzerine çalıştığı ifade edilen Depo, Açık Radyo ve Hakikat Hafıza Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Kavala, Diyarbakır Sanat Merkezi ve Kars Sanat Merkezini kurdu. 37 ülkenin Ankara büyükelçisinin katıldığı Kars’taki merkez 2009 yılında kapatıldı.

BİRGÜN’ÜN FİNANSÖRÜ

Kavala, bir dönem solcuların yayın organı Birgün gazetesine finansal destek verdi. Sözde Ermeni soykırım iddialarını destekleyen faaliyetlerde bulundu. Kültürel Mirası Koruma Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, Uluslararası Barış ve Uzlaşma İnisiyatifi, Kavala’nın yönetiminde olduğu diğer oluşumlardan bazıları.

AK Parti’ye karşı tertiplenen Gezi kalkışmasının geri planında aktif rol oynayan Kavala, 2010’dan sonra da PKK ve HDP’lilerle yakınlık kurdu. Halkların Demokratik Kongresi’nin kuruluş kongresinde yer aldı. Sahibi olduğu Cezayir Lokantası’nı HDP’lilerin hizmetine açtı. Selahattin Demirtaş’ın, Erdoğan için 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız” sözünün Kavala’ya ait olduğu ifade edildi.