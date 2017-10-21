Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi
21.10.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni’nde konuşuyor. Yıldırım, 2018’de öğrenci bursunun 470 liraya çıkarıldığını açıkladı.
Etiketler : binali,burs,
513142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513142.aspx
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