Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"BİZİM FİKİR DÜNYAMIZDA MEDENİYET ŞEHİRDİR, BİZİM İÇİN ŞEHİR DE MEDİNEDİR"

"Şehir sadece mekan değil, insanın hayata kendine ve etrafındaki tüm varlıklara dair taassumunun tecessüm etmiş halidir. Bizim fikir dünyamızda medeniyet şehirdir, bizim için şehir de Medin'edir. Batı medeniyetine baktığımızda ise kurucu şehir misyonunu Atina ve Roma'nın üstlendiğini görürüz. Medine'de çarşı ile cami medrese ile pazar yeri ölümle hayat bir bütündür. Şehrin merkezini mabetler oluşturur. Ulu caminin etrafını ise hanlar hamamlar bulunur. İslam şehirlerinde ihtişam ile sadelik, dünya ile ahiret iç içedir ve bir aradadır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi uhraya...İşte gerçek bu.".

"BİZ BU ŞEHRİN KIYMETİNİ BİLMEDİK"

"Burası (İstanbul), Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri ilmin, kültürün, siyasetin, sanatın ve ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen halen ayaktadır. Türk-İslam medeniyetinin kalelerinden biri olmayı sürdürmektedir. İşte belediye başkanı olduğum zaman 8 milyon nüfus, şimdi 15 milyon nüfus... Böyle bir şehir. Dünyada eşi benzeri olmayan nadide şehirlerden bir tanesi.

Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.

İstanbul'da tüm ihtişamıyla batı Roma'nın Bizans'ın izlerini görürken Medine'nin manevi değerine de şahitlik edersiniz. Dikey mimariden bahsetmiyorum ama... Ben İstanbul'da çocukluğumu arıyorum. Turgut Cansever hocamız, ecdad tüm ruhunu taşa ve ahşaba nakşetmiş derdi. Estetikten incelikten medeniyet değerlerimizden yoksun ve tek düze mimari anlayışın giderek yaygınlaşmasından üzüntü duyuyorum. Benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir."

"MİLLETİN BİZDEN BEKLENTİSİNİN FARKINDAYIZ"

Türkiye'de belediyeler iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın kilididir. Yerel yönetim eğer bu yanıyla güçlü değilse hiçbir partinin iktidarda kalma şansı yok. 2019 yılındaki seçimlerin anahtarı Mart ayındaki seçimdir. Milletin bizden beklentisinin farkındayız. Kardeşlerim belediyelerde yönetimi devraldığımız ilk dönemde vatandaşlarımızın beklentisi alt yapı ile ilgili sorunların çözülmesiydi. Vatandaşımız yazın suların akmasını kışın temiz hava solumak istiyordu. İstanbul'da bazı medya grupları maske dağıtıyordu. Şimdi bu sorunların hepsini aştık. Şimdi bütün mesele gerçek anlamda bir Medine olma yoludur. Medeniyet yarışında yola çıkmaktır. Habitat zirvesinde sonuç bildirgesinde, dünyadaki en temiz şehirlerinden bir tanesi dediler. Tabi onlar 2 sene öncesini görmediler. Alt yapı sorunların aştık, insanlarımızın beklentileri de değişmeye başladı. İnsanımız şimdi iyi ve kötü gününde yanında olunmasını bekliyor. Medine'deki belediyecilik anlayışı varya, kapıyı kilitlememek... Kimsenin hırsız içeri girer diye endişesi yoktu. Biz zekata muhtaç olanların olmadığı bir toplumu inşaa etmemiz lazım. Dünyanın değişik yerlerinde bunun olmadığı bir yeri inşaa etmemiz lazım. Vatandaşların taleplerini anlamak zorundayız. Bu hakikati ıskaladığınız anda geriye gidiş de başlamış demektir.

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