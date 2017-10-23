Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Casim El Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanını kabul etti
23.10.2017 - 17:57 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Casim El Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler : erdoğan,katar,haberler,cumhurbaşkanı erdoğan,
513703 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513703.aspx
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