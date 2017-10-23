Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri mülteciler gibi kaçak yollardan Türkiye’yi terk etmeye çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri akşam saatlerinde bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. Teknenin yanına yanaşan Sahil Güvenlik ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan fiber tekne, operasyonla yakalandı. Teknede biri eski emniyet müdürü FETÖ üyesi olduğu belirtilen 10 kişi ile organizatör olduğu belirtilen Ukrayna uyruklu 2 kişi yakalandı.



PASAPORTLARINI VE KİMLİKLERİNİ DENİZE ATTILAR

Sahil Güvenlik ekiplerinin önünü kestiği teknede bulunan bazı şahısların kimliklerini ve pasaportlarını denize attığı belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin ilk kontrollerde teknede bulunan bazı şahısların Bulgar pasaportları ibraz ederek turist olduklarını iddia ettikleri bildirildi. Pasaportları inceleyen Sahil Güvenlik ekipleri pasaportların sahte olduğunu tespit ederken, bir çoğu iyi derecede İngilizce konuşarak turist olduklarında ısrar eden kişilerin yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri olduğu belirlendi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen biri eski emniyet müdürü 10 Türk, ekipler tarafından gözaltına alındı.



ORGANİZATÖRLER YABANCI ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda 2 Ukrayna uyruklu vatandaşının organizatör olduğu anlaşıldı. Teknedeki 4 erkek, 2 kadın, 4 çocuk toplam 10 kişinin organizatörlük yapan Ukraynalı şahıslar tarafından yurt dışına kaçırılacağı öğrenildi. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sorgulamalarında FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıkan 12 kişi Turgutreis Limanı’na getirildi. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar jandarmaya teslim edildi. Yunanistan’a kaçmak amacıyla kullanılan “B&B” isimli sürat teknesi de Bodrum Sahil Güvenlik İskelesine çekildi.