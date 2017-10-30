Samsun  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri,  FETÖ soruşturmaları çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u  kullandıkları öne sürülen 14 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.