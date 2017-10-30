Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 14 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da ByLock operasyonu: 14 gözaltı
30.10.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da,FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3'ü kadın 14 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : samsun,fetö,bylock,
515506 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515506.aspx
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