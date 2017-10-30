Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Iğdır/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, dört adet elektrikli fünye, sekiz adet elektronik devre, bir adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve beş adet tüp ele geçirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 925 şahıs yakalandı, bu müdahaleler sonucunda dört adet kimlik ele geçirildi. Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dokuz şahıs yakalandı. İran sınırında, 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 99 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 76 şahıs yakalandı.