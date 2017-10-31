Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi hain FETÖ’cülerin Genelkurmay Karargâhı’nda yaptığı baskınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbecilerin imha ettikleri sunucunun yedeğinin Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında tutulduğunu unutmaları sebebiyle ele geçirilen görüntülerle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. 11 hard disk içindeki 24 klasördeki güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğrafların incelendiği bilirkişi raporu, Genelkurmay Çatı davası dosyasına girdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın, Karargâh’tan Akıncı’ya götürülüş anları da fotoğraflara yansıdı.

Kayıtlara göre darbe girişimi günü saat 21.22’de, 33 kişilik Özel Kuvvetler mensubu tam teçhizatlı askerlerin Genelkurmay Başkanlığı ana nizamiye kapısından girip, makam katına çıktıkları görülüyor. Ardından saat 23.03.57’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, 5 özel kuvvetler personelinin arasında, yanında sanıklardan eski tümgeneral Mehmet Dişli ile merdivenlerden inerek bahçeye çıkarılıyor. Koyu renk takım elbiseli koruma olduğu değerlendirilen kişinin, tekrar merdivenlerden çıkıp komutanın şapkasını alarak geri döndüğü de görüntülere yansıyor. “Koyu renk takım elbiseli şahıs” diye işaretlenen, eli cebindeki bu kişinin kimliği araştırılıyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, bilirkişi raporundaki görüntüler ve fotoğrafların sanıklara duruşma sırasında gösterilerek, teşhis yaptırılacağını açıkladı. Başkan Dik, ayrıca yaklaşık 70 terabayt tutan kamera kayıtlarından elde edilen sanıklarla ilgili görüntülerin avukatlara ulaştırılacağını kaydetti.