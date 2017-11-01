Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli geminin enkazına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın teknolojik cihazlarla yürüttüğü çalışmalar neticesinde ulaşıldı. Geminin deniz altındaki görüntüsü de ortaya çıkarken, mürettebat ailesinin acılı bekleyişi ise devam ediyor.
Şile açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı
01.11.2017 - 19:50 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, Şile açıklarında batan Bilal Bal gemisinin enkazına ulaşırken geminin su altındaki görüntüsü de ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şile,gemi,
516177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516177.aspx
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