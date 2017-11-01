Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli geminin enkazına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın teknolojik cihazlarla yürüttüğü çalışmalar neticesinde ulaşıldı. Geminin deniz altındaki görüntüsü de ortaya çıkarken, mürettebat ailesinin acılı bekleyişi ise devam ediyor.