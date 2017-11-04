Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da yakalanan Suriyeli 12 kaçağın yanında organizatör olduğu düşünülen 1'i Gürcistan uyruklu, 2 kişi gözaltına alındı. İçmeler Mahallesi Asparan mevkii kavşağında yol denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları 27 V 4215 plakalı minibüste yaptıkları incelemede, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 12 Suriyeli kaçağı yakaladı. Organizatör olduğu düşünlen minibüs sürücüsü Gürcistan uyruklu N.S. (37) ve Türk vatandaşı A.D.(43) gözaltına alındı. Yakalanan 12 kaçak emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. N.S.(37) ile A.D.(43) ise adliyeye sevk edildi.