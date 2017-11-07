Başbakan Binali Yıldırım ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşecek görüşmenin perşembe gününe ertelendiği bildirildi. Görüşmenin perşembe günü ABD saati ile 10.00-12.00 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.