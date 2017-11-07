Başbakan Binali Yıldırım ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşecek görüşmenin perşembe gününe ertelendiği bildirildi. Görüşmenin perşembe günü ABD saati ile 10.00-12.00 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Yıldırım-Pence görüşmesi ertelendi
07.11.2017 - 14:30 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşmenin perşembe gününe ertelendiği bildirildi.
Etiketler : binali yıldırım,pence,
517689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517689.aspx
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