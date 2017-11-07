Şırnak'ta şehit olan kardeşi ali alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüsüne geldi. Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu. Yarbay Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Yarbay Mehmet Alkan CHP'li oldu
07.11.2017 - 14:47 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'ı kürsüye davet etti, rozet takarak "aramıza hoş geldin" dedi.
Şırnak'ta şehit olan kardeşi ali alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüsüne geldi. Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu. Yarbay Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Etiketler : Mehmet Alkan,Mehmet Alkan CHP,kemal kılıçdaroğlu,haberler,
517700 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517700.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER