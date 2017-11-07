Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Tunus Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Mustafa’nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Erdoğan, Tunus Büyükelçisini kabul etti
07.11.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa’yı kabul etti.
Etiketler : Muhammed Faysal Bin Mustafa,erdoğan,tunus,haberler,
517718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517718.aspx
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