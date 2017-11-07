Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Tunus Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Mustafa’nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.