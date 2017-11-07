Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Tunus Büyükelçisi Muhammed Faysal Bin Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Mustafa’nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.