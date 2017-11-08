Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak ABD’nin başkenti Washington'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Andrews Ortak Hava Üssü'ne indi.

Başbakan Yıldırım’ı Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve beraberindeki diplomatik heyet karşıladı.

Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır da ABD'ye geldi.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım’ın Washington’da kalacağı otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yıldırım’ın ABD ziyareti kapsamında Başkan Yardımcısı Mike Pence ile perşembe günü öğlen saatlerinde bir araya geleceği bildirilmişti.