Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu yargılanan eski öğretmen Turgay Zorver ile avukatı hazır bulundu.

Hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açılan ve "bölge imamı" olduğu iddia edilen sanık, suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi.Kentteki bir meslek lisesinde uzun yıllar öğretmenlik yaptığını anlatan sanık Zorver, "Derslere yoğun olarak giriyordum. Boş zamanım yok, ömrüm okulda geçti." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman ise "Boş zamanım yok diyorsun sürekli yurt dışına çıkmışsın. Hangi öğretmen bu kadar yurt dışına çıkıyor? Sadece 2012'de 3 kez yurt dışına çıkmışsın ve bu yurt dışı çıkışları Malatya'daki FETÖ il imamları ve mütevelli heyetleriyle..." diyerek tepki gösterdi.Sanık Zorver ise "Yurt dışına yüzde 80 umreye gitmek için çıktım." dedi.Mahkeme Başkanı Duman'ın, "Sadece 3 kez Malatya il imamı Eyüp Doğan ile yurt dışına çıkmışsın. Ne diyorsun?" şeklindeki sorusuna sanık, "Vallahi tesadüf." yanıtını verdi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.