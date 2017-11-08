Ayrıntılar geliyor...
Gökmen Ulu tahliye edildi
08.11.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sözcü Gazetesi sahibi firari sanık Burak Akbay ve gazetenin 3 çalışanının yargılandığı FETÖ davasında ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık muhabir Gökmen Ulu’nun tahliyesine hükmetti. Muhabir Gökmen Ulu, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.
Etiketler : Sözcü Gazetesi sahibi firari sanık Burak Akbay,FETÖ,Gökmen Ulu,
518095 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518095.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER