Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga gözaltıları başladı. Cumartesi günü başlayan yolsuzluk soruşturmasında kapsamında 11 Prens, görevdeki 4 bakan ve çok sayıda iş adamı gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamının ikinci dalgasında görevi kötüye kullandığı ifade edilen isimlerin gözaltına alındığını öğrenildi. Son gözaltıların 2011’de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdulaziz ile ve ailesi ile yakın bağlantısı olan kişiler olduğu ifade edildi. Diğerlerinin ise daha düşük düzeyde devlet görevlileri olduğu bildirildi. Suudi Merkez Bankası yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan iş adamları ve siyasilerin banka hesaplarını dondururken, ulusal ve çokuluslu şirketlere ilişkin istikrarın bozulmaması gerektiğini bildirdi. Tasfiye sonucunda dondurulan yurt içi banka hesaplarının sayısı ise 1.700’ün üstüne çıktı.

ŞİRKETLERE DOKUNULMAYACAK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Başkanı Muhammed bin Salman, yolsuzlukla ilgili yapılan üst düzey tutuklamaların ardından, yerel ve çok uluslu şirketlerin banka hesaplarının dondurulmayacağını açıkladı. Veliaht Prens bin Salman ilgili bakanlara krallıkta faaliyet gösteren ulusal ve çok uluslu şirketlerin - bu şirketlerde tutuklanan bireylerin hissesi olsa dahi - soruşturma sürecinde “faaliyetlerinin zarar görmemesi” talimatı verdi. Konsey bu şirketlerin ülke ekonomisi için öneminin farkında ve yatırımcıların Suudi Arabistan’a olan güveninin sarsılmamasını istiyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, gözaltına alınan kişilerin dondurulan ve önümüzdeki günlerde el konulması beklenen mal varlıklarının 800 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suudi Arabistan’daki yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan kişilere karşı “adil ve şeffaf” olunmasını istedi. Nauert “Suudi yetkilileri, yolsuzluk yaptığını düşündükleri yetkililere ilişkin yürüttükleri soruşturmaları devam ettirmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bu süreci adil ve şeffaf bir şekilde yürütmelerini umut ediyoruz” dedi.

HELİKOPTER VURULDU İDDİASI

Öte yandan Middle East Eye dergisi, Yemen sınırında Suudi Prens ve 7 devlet yetkilisinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının, Prens Mansur bin Mukrin ve kendisine yakın yetkililerin ülkeden kaçarken gerçekleştiğini ileri sürdü. İsrail gazetesi Yediot Aharonot ise helikopterin bir Suudi füzesi tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü iddia etti.