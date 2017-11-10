Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

SAYGI DURUŞU SONRASI İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal'in mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açıldı. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha rahmetle hürmetle saygıyla yad ediyoruz.



Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINA ÖZEL KAMUFLAJ

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.



Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen ve dünyada başka bir örneği bulunmayan kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi.

Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.