Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Çankaya ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda, DHKP-C yöneticileri arasında kuryelik yaptığı ve örgütün İstanbul'daki sorumlularından olduğu iddia edilen Y.G.A. isimli kadın gözaltına alındı.

Hakkında arama kararı bulunan zanlının, 4 Kasım'da AŞTİ'de örgütün kuryeliğini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B. ile bağlantılı hareket ettiği ileri sürüldü.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

.