Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da görülen FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin “çatı” davasında Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ın koruma ekibinde olan eski astsubay İsa Akın savunma yaptı. Sanık Akın, 15 Temmuz akşamı komuta katında olduğunu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski emir subayı Levent Türkkan ve Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel’in, Koruma Müdür Vekili Astsubay Muharrem Uzun’a “Tatbikat var” dediğini, Uzun’un da bunu kendisine aktardığını anlattı. Gözel tarafından koruma personelinin uzaklaştırıldığını, bir süre sonra yaklaşık 20 Özel Kuvvetler personelinin karargâha girdiğini belirten Akın, Gözel’in kendisini nizamiyeye gönderdiğini ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın karargâha giriş yapacağını askerlere haber vermesini istediğini savundu. Akın, Çolak’ın derdest edilmesine ve koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın vurulmasına şahit olmadığını öne sürdü. Genelkurmay’daki silah seslerinin ardından görüştüğü Astsubay Mahir Eser’in, kendisine, “Levent Türkkan’ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın başına silah dayadığını” söylediğini belirten sanık Akın, bunu koruma müdürü Muharrem Uzun’a ilettiklerinde, Uzun’un, “Ne yapalım oğlum, kendi adamlarımıza mı sıkalım?” dediğini öne sürdü. Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak’ın elleri ve gözleri bağlı götürüldüğü esnada müdahale etmek istediğini öne süren Akın, firari eski astsubay Serhat Pasha’nın kendisini engellediğini savundu.