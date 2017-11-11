Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - AK Parti Genel Merkezinde ilgili bakanlıkların ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum paketi kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Seçimleri ilgilendiren 6 ayrı yasada değişiklikler de içeren uyum paketi ile seçim ittifakları, seçim barajının düşürülmesi ve daraltılmış bölge seçim sistemi de tartışmaya açıldı. AK Parti kurmayları, yüzde 10’luk seçim barajının indirilmesi konusunda henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir değerlendirme yapılmadığını, ancak parti olarak barajın aynı kalması görüşünde olduklarını dile getiriyor. MHP’nin bu konuda ısrarcı olması durumunda ise yüzde 10’luk oranının yüzde 7’ye çekilebileceğini söyleyen parti kurmayları, bu konudaki net kararın Cumhurbaşkanı ile yapılacak değerlendirmeden sonra verileceğini belirtiliyor.

AK Parti’nin uyum yasaları konusunda üzerinde çalıştığı bir başka düzenleme ise seçim ittifakları. Siyasi partilerin seçimlerde örtülü de olsa ittifak yapmasının önünde bir engel olmadığını dile getiren parti kaynakları, bu nedenle ittifaklar konusunda ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı görüşünü savunuyor.



BEŞTEPE’DE AYRI ÇALIŞMA

Parti kurmayları, seçim ittifaklarına yönelik bir düzenleme yapılması durumunda, seçimleri ilgilendiren tüm yasalarda tadilat gerektiğini belirterek, “İttifakları tümüyle serbest bırakan bir yasal çalışma yapılırsa, çok sayıda mevzuatta değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bu durum zaman alacak bir şey. O nedenle mevcut sistemle ittifaklar değerlendirilebilir” görüşünü dile getirdi. Bir siyasi partinin adaylarının, başka bir siyasi partinin milletvekilli listelerinde yer almasının önünde bir engel olmadığını hatırlatan parti kurmayları, “Bu geçmişte de yapıldı. Yani parti amblemleri ile değil, adaylar bazında ittifak olabiliyor. Bu nedenle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazı başdanışmanları aracılığı ile seçim ittifakı, seçim barajı ve da-raltılmış bölge seçim sistemine yönelik ayrı bir çalışma yaptırdığı öğrenildi.