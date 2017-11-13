Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı için tekrar adaylık başvurusunda bulundu. AK Parti'den adaylığını açıklamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, "Bütün siyasi partilerimizin hedefi Türkiyemizin mutluluğu, bayrağımızın yükselmesi, ülke bütünlüğünün korunmasıdır. Parmaklar var, bunların adı değişik ama bunlar aynı bilekte, siyasi partiler de böyledir. Bunlar birleşirler bilek olurlar. Seçildiğim takdirde hedefim, yine birlik ve beraberlik, bütünlük içinde yürümektir. Beraber yürüyeceğiz, Türkiyemizi tarihi misyonuna uygun geleceğe taşıyacağız" dedi.Kahraman, "Genel Başkanlara gidip destek isteyeceğim, randevu talebim oldu, yarın inşallah o görüşmeleri yaparım" dedi.