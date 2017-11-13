Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, kendilerini MEB personeli olarak tanıtanlar tarafından öğretmen adaylarına atama vaadi yapıldığı, eğitim fakültelerinden öğretmen adaylarının kişisel bilgilerinin talep edildiği ve "dosya masrafı" adı altında ücret istenerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu yönünde şikayetlerin, Bakanlığa ulaştığı ifade edildi. Öğretmen atamaları öncesinde MEB'in gerekli duyuruları yaparak kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından öğretmen olarak atanmak üzere başvuran adaylardan herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Öğretmen adaylarımızın herhangi bir şekilde ücret talep etmek üzere kendileriyle irtibata geçen şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.