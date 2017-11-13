Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma yapan eski kursiyer teğmen Dağhan, 15 Temmuz'da teğmenlerle toplantı yapan filo komutanı Hakan Karakuş'un, "Bu gece büyük bir harekât yapacağız" dediğini ifade etti.

Sanık Dağhan, filoya gelen darbeci bir ÖKK askerinin teğmenlere, "Bir işe başladık, eğer bizimle olmayan varsa şimdi söylesin kafasına sıkayım" dediğini aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık eski kursiyer pilot teğmen Mehmet Ceylan, Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında hazırlık yapıldığı gerekçesiyle çağrıldığını, telefonlarının toplandığını söyledi.

Gece boyunca Filo'da bekleyerek zaman geçirdiğini, sabah saatlerinde bombalamaların ardından kargaşa ortamının oluştuğunu, üsten çıkarak Eskişehir'deki evine gittiğini anlatan Ceylan, yapılan faaliyetlerin hiçbirisinde yer almadığını, amirlerinin emriyle sadece o gece Filo'da beklediğini iddia etti.

Mesaiye gelmediği süreçte telefonla yoklama verdiğini, Akıncı Üssü'ne geldiği 27 Temmuz'da gözaltına alındığını anlatan Ceylan, gözaltı süresince işkence gördüğünü iddia etti.

Sanık Ceylan, 15 Temmuz'dan sonra 27 Temmuz'a kadar kaçma imkanı bulunmasına rağmen kendi isteğiyle ifade vermeye geldiğini savunarak, FETÖ üyesi olmadığını, darbeye iştirak etmediğini ileri sürdü.

"Bizimle olmayan varsa kafasına sıkayım"

Savunması alınan sanık Ercan Dağhan da Şubat 2016'da Akıncı Üssü'ne kursiyer teğmen olarak atandığını, 15 Temmuz Cuma günü ise 141. Filo'da rutin mesainin devam ettiğini belirtti.

Akşam saat 17.30'da filo komutanı Hakan Karakuş'un bir toplantı yaptığını anlatan Dağhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonları bir çantaya toplayarak dışarıya çıkardılar. Filo komutanı, 'Sandık sonuçlarına bakıyorum lojmanlardan HDP'ye oy çıkıyor, siz kimseye söylemezsiniz ama yanınızdaki duyar, bütün operasyon açığa çıkar' dedi. Bu gece Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağını söyledi. 'Büyük bir harekat yapacağız' dedi. Terörün belinin kırılacağını söyledi, operasyonun ne kadar süreceği veya nereye yapılacağını söylemedi. Toplantıdan sonra dinlenme salonuna gittim. Hüseyin Türk yüzbaşı 2 kişiye 'Filo dışından olan kimseyi içeriye almayın' dedi. Pazartesi yapılacak sınavlar için ders çalışmaya başladım. Daha sonra arka bahçeye gittim. Uçakların kalkış seslerini duydum."

İlerleyen saatlerde bazı generallerin Akıncı Üssü'ne getirildiğini öğrendiğini ve bir grup Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin filoya geldiğini anlatan sanık Dağhan, bir ÖKK askerinin teğmenlere, "Bir işe başladık, eğer bizimle olmayan varsa şimdi söylesin kafasına sıkayım." dediğini aktardı.

Filo bölgesine gelen Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulundan teğmenlerden uçakların şehir içinde uçtuğunu öğrendiğini aktaran Dağhan, kendisine bir görev verilmediğini ve ders çalışmaya devam etmesinin ardından uyuyakaldığını öne sürdü.

Sabah saatlerinde askeri elbiselerini çıkarmasının ardından kışla dışına çıkmak isterken gözaltına alındığını ve tutuklandığını ifade eden Dağhan, "Darbe girişimini tutuklandıktan sonra öğrendim." diye konuştu.

Dağhan, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karakuş'u kulede görmüş

Enes Taştan da 141. Filo'da görevli olduğunu, filo komutanı Karakuş'un TMH olacağını söyleyerek telefonları topladığını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam filo civarında bekleme görevi verildiğini dile getiren Taştan, gece boyunca uçak ve helikopter trafiğinin devam ettiğini bildirdi.

Sabaha karşı bir süreliğine kuleye gittiğini ve Karakuş'un burada olduğunu söyleyen Taştan, kışla dışına çıkmak isterken polislerce gözaltına alındığını beyan etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve darbe girişiminden daha önceden haberi olmadığını savunan Taştan, tahliye talebinde bulundu.

"Gülen terör örgütünün elebaşıdır"

Eski teğmenlerden Taner Doğan, darbe girişimini lanetleyerek savunmasına başladı. Olay öncesinde 143. Filo'da görevli olduğunu bildiren Doğan, darbe girişiminin yaşandığı gün uçuş eğitimi olduğunu ifade etti.

Filo komutanı Mustafa Azimetli'nin saat 16.00'da yaptığı toplantıya katıldığını anlatan Doğan, Azimetli'nin TMH yapılacağını söyleyerek kursiyer teğmenlerin cep telefonlarını toplandığını kaydetti.

Olay gecesi kanunsuz bir işe karışmadığını savunan Doğan, "TRT'de darbe bildirisi okunduğunu görünce üzüldüm. Akıncı'nın darbeci rolünde olduğunu ertesi gün televizyonlardan öğrendim." diye konuştu.

FETÖ üyesi olduğuna dair beyanları da kabul etmeyen Doğan, "FETÖ benim için bir terör örgütü, Fetullah Gülen de terör örgütünün elebaşıdır." diyerek tahliyesini istedi.