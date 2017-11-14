Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terörden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirterek “Bu kapsamda yaklaşık 55 bin hanede, 357 bin vatandaşımıza ulaştık” dedi. Bakan Kaya, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, kadınlar için iki eylem planını 2018-2023 arasında hayata geçireceklerine belirtti. Bunlardan ilkinin Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı, diğerinin ise Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı olduğunu kaydeden Kaya, 137 kadın konuk evinde 3 bin 444 kadına çocuklarıyla birlikte hizmet verildiğini söyledi. Kaya, bakanlığının çalışmaları hakkında özetle şu bilgileri verdi:



43 BİN GENÇ İŞE YERLEŞTİ

Kız çocuklarında okullaşma oranı 2016-2017’de yüzde 82,4’e yükseldi. Yüksek öğrenimde ise bu oran yüzde 44,4’e ulaştı. Hâlen 105 bin 310 çocuğumuz ailesinin yanında destekleniyor. Bunun için ailelere 682 milyon lira destek sağlandı. Son 12 yılda kuruluş bakımından ailesinin yanına döndürülen çocuk sayısı 11 bin 181’e ulaştı. Koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısı 2017 Ekim ayı itibarıyla 5 bin 460‘a ulaştı. 2017 itibariyle 904 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi. 108 çocuk evleri sitesinde 6 bin 142, bin 191 çocuk evinde 6 bin 153 çocuğumuz yaşıyor. 2017 yılının ilk 10 ayında 427 çocuğumuz evlat edinildi. Kurum bakımından ayrılan 43 bin 615 genç kamuda işe yerleştirildi. Sokakta çalıştırılan çocuklar için 111 mobil ekip oluşturduk.

AİLE DOSTU DİZİLERE DESTEK

Çocukların dijital ortamda korunabilmesi için sosyal medya çalışma grubu kurduk. Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması için yapılan düzenlemede RTÜK ile işbirliği içinde 2018 itibariyle aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri desteklemeye başlıyoruz. Terörle mücadele sırasında terörden etkilenen vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilimizde terör olaylarından etkilenen ailelere ve diğer illerdeki terör saldırısı mağdurlarına destek sağladık. Bu kapsamda yaklaşık 55 bin hanede, 357 bin vatandaşımıza ulaştık.



MUHALEFETTEN “BÜTÇE ARTIRILSIN” TEKLİFİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2018 bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet sıralarından sürpriz bir teklif geldi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bakanlığın çok önemli alanlarda hizmet verdiğini ifade ederek, bakanlık bütçesinin artırılması gerektiğini söyledi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de “Küçük yaşta çocuklar dizilerde, filmlerde rol alıyorlar. Bu bir istismardır. Çocukların çalıştırılması denetlenmeli, daha önemlisi önlenmelidir” dedi.

Kronik hastalara elektrik yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya atılacak diğer adımları şöyle anlattı:

∂ 2017 yılı itibarıyla Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimleri başlatıldı. Yeşilay ile imzalanan protokol kapsamında 2018 yılı sonuna kadar 100 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

∂ Bakanlık Tüberküloz ve SSPE gibi kronik hastalıklarla mücadele eden muhtaç hastalara yönelik düzenli yardım programı başlatacak.

∂ Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu muhtaç hanelerin elektrik masrafını ortadan kaldırmaya ve bu hanelere kesintisiz güç kaynağı almalarına yönelik yardım programı başlatılacak.

∂ 2017 yılında sosyal yardım harcamalarının 38,3 milyar lira olarak gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2,5 milyon kişiye 221 milyon lira gıda yardımı yaptık.