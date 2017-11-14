Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu

AK Parti, TBMM Başkanlığı için beklendiği gibi mevcut Başkan İsmail Kahraman’ı yeniden aday gösterdi. Kahraman’ın, 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak seçimlerde Meclis Başkanlığına seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görev süresi 22 Kasım’da, Meclis Başkanlığı adaylığı için başvuruları ise 16 Kasım Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek. CHP TBMM Başkan adayı olarak İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i; MHP İstanbul Milletvekili Celâl Adan’ı; HDP ise tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ı aday göstermişti. Öte yandan, AK Parti’nin bugün yapılacak Meclis grubu toplantısında da seçimler yapılacak. Bu kapsamda, 5 grup başkanvekilliği, grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu, Meclis idare amirliği, katip üyelikleri ve Meclis Başkanvekilliği için AK Parti grubunun basına kapalı bölümünde seçim gerçekleştirilecek. Mevcut grup başkanvekillerinden bazı isimlerin değişeceği belirtilirken, hâlen Meclis Başkanvekili görevi yürüten Ahmet Aydın ve Ayşenur Bahçekapılı’nın bu görevlerine devam edeceği, Meclis İdare Amirlerinden birinin ise kadın milletvekilli olacağı öğrenildi. Erdoğan’ın grup yönetimi ile toplantısında, Meclis İhtisas Komisyonu Başkanlarının da belirlendiği, bazı komisyon başkanlarında değişime gidildiği belirtildi. Bu arada, Meclis Başkanlığı için aday gösteren partiler de başvurularını dün yaptı. İlk başvuru AK Parti ve CHP’den geldi. Başkanlığa adaylık dilekçesini veren İsmail Kahraman, bugünden itibaren liderleri ziyaret edeceğini ve destek isteyeceğini açıkladı.