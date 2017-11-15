Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN KUVEYT/KATAR



Erdoğan, Kuveyt Emîri Şeyh Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Beyan Sarayı’nda gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Şeyh Sabah’ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde üç konuda anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında, “Spor Alanında İş Birliği Anlaşması”, “Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı” ve “Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Erdoğan, Türk şirketi Limak İnşaat tarafından yapımı süren Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasını da ziyaret etti. Terminal binası, Mayıs 2017’de temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emîri Şeyh Sabah tarafından atılmıştı. Proje, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar’ın başkenti Doha’ya geçti. Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Al Sani’nin konutundaki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN’A JEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Türk bayrağının yansıtıldığı Arap Körfezi Meydanı’ndaki Kuveyt’in sembol kuleleri kırmızı beyaz renklere büründü.